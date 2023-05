Medizin-Bachelor: SFU Wien will "Brückenlösung"

Die Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) plant für den Medizin-Bachelor eine "Brückenlösung".

Nachdem dem Medizin-Masterstudium an der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) wegen Qualitätsmängeln die Akkreditierung entzogen wurde, stehen die 750 Medizin-Bachelorstudierenden der SFU ohne Anschlussstudium da. Für jene 250, die im Herbst mit dem Bachelor fertig werden, hat die SFU nun als Lösung ein "Brückenjahr" in Zusammenarbeit mit einer slowakischen Uni geplant. Die Studienabschluss-Regelung für den Medizin-Master wurde unterdessen vom Bildungsministerium abgenickt.

SFU Wien: Medizin-Masterstudenten dürfen Abschluss machen

SFU Wien arbeitet an einem "Brückenjahr"

Die SFU arbeitet deshalb an einem "Brückenjahr" für jene Bachelorabsolventen, die eigentlich mit Herbst 2023 ihren Medizin-Master beginnen würden. Nach einer Reakkreditierung des Medizin-Masters sollen die an der Partneruni absolvierten Lehrveranstaltungen dann vollständig angerechnet werden, hieß es aus der Uni zur APA.

Konkret soll dieses Übergangsjahr mithilfe einer slowakischen Uni organisiert werden - teils online, teils in der Slowakei oder möglicherweise in Österreich, auch wenn es sich um ein slowakisches Uni-Angebot handelt, wie Rektor Alfred Pritz im Ö1-"Morgenjournal" erläuterte. Statt die derzeitigen 12.500 Euro im Semester soll das "Brückenjahr" nur rund die Hälfte kosten. Die genaue Regelung will Pritz in zwei Wochen vorlegen.

Medizin-Bachelorstudenten sammelten Unterschriften

Unterdessen haben Medizin-Bachelorstudierende der SFU knapp 5.000 Unterschriften für eine Petition (http://go.apa.at/eTsdwWoj) gesammelt, in der Ausbildungssicherheit nicht nur für die Master- sondern auch die Bachelorstudierenden gefordert wird. Mit einem Medizin-Bachelor - die Kosten für das dreijährige Studium liegen an der SFU bei immerhin 75.000 Euro - könne man ohne die noch einmal so lange Masterausbildung nämlich so gut wie nichts anfangen, beklagte der Initiator der Unterschriftensammlung, Florenz Gilly, am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Die Verzweiflung der Studierenden sei groß, viele würden versuchen, auf die wenigen Quereinstiegsplätze an anderen österreichischen Medizin-Unis oder Unis im Ausland auszuweichen.