Medikamentenmangel: Ärztekammer fordert bessere Maßnahmen

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hat am Mittwoch wegen des Mangels bei bestimmten Medikamenten in den vergangenen beiden Wintern bessere Maßnahmen eingefordert.

Auch in der nun zu Ende gehenden Erkältungssaison habe es Engpässe gegeben, erinnerte ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart an das Covid-Mittel Paxlovid und an Verteilungsprobleme beim um die Rezeptgebühr erhältlichen Grippe-Impfstoff. Der wichtigste Punkt sei "Unabhängigkeit" und Produktion in Europa anzusiedeln.