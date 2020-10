Medikamente online kaufen - aber richtig

Online-Shopping boomt seit dem Beginn der COVID-19-Krise mehr denn je. So sind viele Konsumenten mittlerweile auch bei der Anschaffung von Medikamenten ins Internet gewechselt. Doch besonders bei Arzneimitteln ist Vorsicht geboten.

Intransparente Produktion, lange Lieferwege, potenzielle Fälschungen – die Liste an Risiken beim Online-Kauf von Medikamenten ist lang. Jedes zweite im Internet angebotene Arzneimittel hält die WHO für eine Fälschung. "Falsche Dosierungen, mangelnde Hygiene bei der Produktion und unsichere Verpackungen sind bei manchen Anbietern leider keine Seltenheit", weiß auch der oberösterreichische Apotheker Christoph Hoyer, der mit ApoMed.at eine heimische Online-Apotheke betreibt.

Online Medikamente nur bei registrierten Apotheken

Wer im Internet pharmazeutische Präparate kauft, sollte dies nur bei registrierten Apotheken tun, um kein gesundheitliches Risiko einzugehen. "Bei der Gesundheit darf der Preis alleine nicht das ausschlaggebende Kriterium sein", will Hoyer all jene aufmerksam machen, die womöglich am falschen Platz sparen würden. Legale Internet-Apotheken, die befugt sind, Arzneimittel im Internet zu verkaufen, haben auf ihrer Webseite ein Logo mit weißem Kreuz und grüner Schrift. Anhand einer abgebildeten Flagge ist zudem das Land ersichtlich, in dem die Internet-Apotheke registriert ist. Durch Klicken auf das Logo gelangt man zu der Behörde, die für die Registrierung der Internet-Apotheke zuständig ist, welche in Österreich das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) ist.