Medienpreis für rechtes Blatt "Zur Zeit": Verleihung abgesagt

Nach der Ankündigung eines Medienpreises für das rechte Blatt "Zur Zeit" gingen die Wogen hoch. Die Verleihung wurde daher abgesagt.

Die geplante Verleihung eines Medienpreises für die Herausgabe des rechts stehenden Blatts “Zur Zeit” am 8. November im Palais Epstein ist abgesagt worden. Das teilte das Büro der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) am Dienstag mit. Die Verleihung im Rahmen des Dinghofer-Symposiums hatte für Kritik gesorgt, nicht zuletzt wegen eines faschistoiden Artikels in “Zur Zeit”.