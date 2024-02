Mediale Präsenz von Bauernprotesten im APA-Faktencheck

Bauernproteste sind laut einem APA-Faktencheck entgegen den Behauptungen medial präsent.

Faktencheck zu Bauernprotesten

Aber auch in anderen Medien waren sie unabhängig von Agenturberichten präsent. In österreichischen (1) und deutschen (2) Medien wurden sowohl die Bauernproteste in mehreren Ländern als auch politische Konsequenzen , die daraus gezogen wurden, mehrfach thematisiert. Beispielsweise wurde das Pestizidgesetz als direkte Folge der Bauernproteste von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wieder aufgegriffen und auch gekippt .

Zu den Protesten gab es wiederholt auch Falschnachrichten, die von Faktencheck-Teams der APA und der dpa bereits überprüft wurden (3). Die aktuelle Behauptung ist ein weiterer nicht belegbarer Vorwurf, etablierte Medien seien von den Regierungen beeinflusste Sprachrohre. Schon seit Jahren zeigt sich ein Trend, wonach das Vertrauen in Medien immer weiter sinkt. Das belegt etwa der seit 2012 jährlich veröffentlichte "Digital News Report" des Reuters Institute for the Study of Journalism.