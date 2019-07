Maximilian Ullmann wechselt vom LASK zu Rapid Wien

Rapid Wien verpflichtet den ÖFB-U21-Teamspieler Maximilian Ullmann vom Ligakonkurrenten LASK Linz. Die Oberösterreicher verloren trotz anderslautender Bekundungen einen Leistungsträger an die direkte Konkurrenz.

Rapid Wien hat damit den gesuchten Ersatz für den zu Celtic abgewanderten Außenbahnspieler Boli Bolingoli gefunden. Der 23-jährige Ullmann hat in der abgelaufenen Saison für den LASK alle 41 Pflichtspiele bestritten und war danach auch bei der U21-EM in Italien in zwei Spielen zum Einsatz gekommen.