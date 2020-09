Maurer-Prozess findet im Großen Schwurgerichtssaal statt

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen verlegt den Prozess gegen die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer, der am kommenden Freitag fortgesetzt wird, in den Großen Schwurgerichtssaal.

Nur jeder dritte Sitzplatz steht zur Verfüung

Um die Wahrung der Abstandsregelung sicherzustellen, steht im Verhandlungssaal Journalisten und Besuchern nur jeder dritte Sitzplatz zur Verfügung. Stehplätze werden nicht zugelassen, so dass bei den deutlich reduzierten Kapazitäten ein zeitgerechtes Erscheinen ratsam erscheint, um in den Saal gelassen zu werden.

Das Landesgericht betonte, dass auch Kiebitze während der gesamten Verhandlung verpflichtend einen Mund-Nasenschutz zu tragen haben. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich ein am Landesgericht tätiger Rechtspraktikant mit SARS-CoV-2 infiziert hat. Wo und unter welchen Umständen, ist noch unklar.

Maurer veröffentlichte private Facebook-Nachricht

Die Hintergründe des Verfahrens: Maurer hatte am 30. Mai 2018 via Twitter eine private Facebook-Nachricht öffentlich gemacht, die sie tags zuvor vom Account eines Josefstädter Bierwirten bekommen hatte. Sie habe diese Nachricht "nicht so stehen lassen" wollen, rechtfertigte sich Maurer später. Der Inhalt war grob obszön, außerdem war die Grün-Politikerin wenige Stunden vor Erhalt der Nachricht an dem Lokal vorbeigegangen und soll von dem draußen stehenden Betreiber und zwei anderen Männern ungut angesprochen worden sein. Weil sie keine rechtliche Möglichkeit sah, gegen die obszönen Anzüglichkeiten vorzugehen, habe sie diese publik gemacht, erläuterte Maurer.