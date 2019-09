"Mauer des Schweigens 2019" an Land Niederösterreich

Aufgrund eines geheimen Vertrags beim Jugend-Asylheim Drasenhofen hat das Land Niederösterreich heuer die "Mauer des Schweigens" bekommen. Auf Platz zwei landete das Innenministerium, auf Platz drei gleich mehrere Ministerien.

Die "Mauer des Schweigens" ging dieses Jahr an das Land Niederösterreich aufgrund eines geheimen Vertrags beim Jugend-Asylheim Drasenhofen. Der Negativ-Preis wurde Donnerstagabend anlässlich des internationalen "Tag der Informationsfreiheit" am Samstag vom Forum Informationsfreiheit (FOI) vergeben. Platz zwei ging an das Innenministerium, Platz drei an mehrere Ministerien.