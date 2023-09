Mauer begrub 5-Jährigen unter sich: Bub im Koma

In Kärnten kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Bei Bauarbeiten stürzte eine Mauer um und verschüttete einen fünfjährigen Buben.

Ein fünfjähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in Deutsch-Griffen (Bezirk St. Veit an der Glan) von einer umstürzenden Betonziegelmauer verschüttet worden.