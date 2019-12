Mattersburg bricht Pleite-Fluch und punktet in St. Pölten

Der SV Mattersburg hat nach sechs Niederlagen in Folge in der Bundesliga wieder gepunktet. Die Burgenländer holten Samstagabend in St. Pölten ein 0:0.

Schlusslicht Mattersburg begann sehr couragiert und versuchte in der NV Arena gleich das Kommando zu übernehmen. Vor allem der hinter den Spitzen Patrick Bürger und Martin Pusic wirbelnde Andreas Kuen präsentierte sich zunächst in Spiellaune. Die St. Pöltner agierten aber schon wie zuletzt (nach Ballverlusten) mit einer sehr dicht stehenden Fünfer-Abwehrkette, die rechts von Sandro Ingolitsch und links von George Davies ergänzt wurde.

Erste Torgefahr nach einer halben Stunde

Den ersten gefährlichen Torschuss der Partie gaben schließlich erst nach einer knappen halben Stunde die Niederösterreicher ab: Daniel Luxbacher konnte aus spitzem Winkel SVM-Keeper Markus Kuster aber vor keine allzu schwere Probe stellen. Danach kamen die St. Pöltner besser ins Spiel und Michael Ambichl zwang Kuster in der 40. Minute erstmals zu einer richtigen Parade. Der 35-Jährige fischte den Kopfball aus kurzer Distanz (nach einer Ecke) aber gekonnt weg. Mattersburg brachte in den ersten 45 Minuten trotz eines leichten Übergewichts (52 Prozent Ballbesitz) keinen Schuss auf das Tor von Christoph Riegler zustande.

St. Pölten mit Druck nach der Pause

Nach Wiederanpfiff hatten die St. Pöltner die Zügel in der Hand, kamen vor allem über die linke Seite, über den schnellen Husein Balic, immer wieder gefährlich vor das Tor der Burgenländer. Vor dem Sechzehner waren sie mit ihrem Latein jedoch am Ende. Und in der 65. Minute klärte Luan mit der Brust einen Schuss von Kuen, der tatsächlich auf das Tor gegangen wäre; allerdings hätte Riegler dahinter auch noch eingreifen können. In der 72. Minute war Kuster schließlich gegen den heranstürmenden Kwang-ryong Pak zur Stelle. Der Nordkoreaner hatte sich den Ball aber auch etwas zu weit vorgelegt gehabt. In der letzten Viertelstunde schalteten die Niederösterreicher noch einen Gang höher und Trainer Alexander Schmidt brachte auch noch Rene Gartler. Doch es fiel kein Tor mehr.

Bundesliga (16. Runde):

SKN St. Pölten – SV Mattersburg 0:0

St. Pölten, NV Arena, 2.200 SR: Alexander Harkam

SKN St. Pölten: Riegler – Luan, Muhamedbegovic, Drescher – Ingolitsch, Luxbacher (90. Messerer), Hofbauer (54. R. Ljubicic), Ambichl, Davies – Balic, Pak (83. Gartler)

SV Mattersburg: Kuster – Salomon, Mahrer, Malic Rath, Lercher – Erhardt, Kuen, Jano – Bürger (70. Kvasina), Pusic

Gelbe Karten: Muhamedbegovic (12. Foul), Luxbacher (42. Foul), R. Ljubicic (72. Foul), Ingolitsch (78. Foul), Drescher (86. Foul) bzw. Erhardt (6. Unsportlichkeit), Kuen (67. Foul), Mahrer (77. Gelb)