Matteo Berrettini steht im Erste Bank Open-Halbfinale in Wien

Ob Matteo Berrettini im Halbfinale auf Dominic Thiem oder Pablo Carreno Busta trifft, steht noch nicht fest.

Der erste Halbfinalist beim mit 2.433.810 Euro dotierten Erste Bank Open in Wien heißt Matteo Berrettini. Der 23-jährige Italiener rang am Freitag im Viertelfinale den russischen Moskau-Sieger Andrej Rublew mit 7:5,7:6(4) nieder. Berrettini trifft nun am Samstag (14.00 Uhr) entweder auf den topgesetzten Dominic Thiem oder den Spanier Pablo Carreno Busta.

Berrettini wie bei US Open auch in Wien im Halbfinale

Berrettini hat dieses Jahr die Turniere in Stuttgart und Budapest gewonnen und stand bei den US Open in New York im Halbfinale. Mit dem Einzug in die Vorschlussrunde in der Wiener Stadthalle sollte er ab Montag erstmals die Top Ten der Weltrangliste knacken. Im Head-to-Head mit Thiem steht es 1:1, zuletzt hatte der gebürtige Römer im Shanghai-Viertelfinale mit 7:6,6:4 die Oberhand behalten.