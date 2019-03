"Masters of Dirt" in Wien: Staus und Verzögerungen erwartet

Von Freitag bis Sonntag gastiert in der Wiener Stadthalle die Show "Masters of Dirt". Aufgrund dessen, kann es im Bereich der Stadthalle zu Staus und Verzögerungen kommen.

Zwischen Freitag bis Sonntag gastiert “Masters of Dirt” in der Halle D in der Wiener Stadthalle. Da ein großer Ansturm auf die vier Indoor-Freestyle-Shows erwartet wird, ist daher mit Staus auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße, dem Neubaugürtel und den Straßen im Nibelungenviertel zu rechnen.