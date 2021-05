Maßnahmenvollzug: Experten fordern mehr Geld und mehr Personal

Am gestrigen Dienstag wurde die Reform des Maßnahmenvollzugs in Begutachtung geschickt. Experten begrüßen die Reform generell. Jedoch wird befürchtet, dass zu wenig Geld und zu wenig Personal zur Verfügung stehen wird.

Terroristen sollen als "gefährliche Rückfallstäter" eingestuft werden

Insbesondere bei Jugendlichen stellt sich Frage der Verhältnismäßigkeit

Netzwerk Kriminalpolitik stellt "Anlassgesetzgebung" infrage

Das Netzwerk Kriminalpolitik - dem neben der Richtervereinigung auch die Rechtsanwaltskammer, die Strafverteidiger-Vereinigung, der Weiße Ring, der Verein Neustart sowie Strafrechtsexperten angehören - stellt den Sinn dieser "Anlassgesetzgebung" infrage. Die vom Innenminister eingesetzte Zerbes-Kommission habe eine solche Reform nicht für nötig erachtet. "Die Ursachen, dass der genannte Terroranschlag nicht verhindert werden konnte, liegen in mehrfachem Staatsversagen. Aus diesem Anlass eine zusätzliche Sanktion einzuführen, ist unangebracht", hieß es in einer Stellungnahme.

Experten befürchten zu wenig Geld und zu wenig Personal

"In die richtige Richtung" gehe, so Matjeka, hingegen das Grundkonzept der Justizministerin für die Unterbringung psychisch Kranker. Aber es komme freilich auf die konkrete Ausgestaltung an. Und wesentlich sei hier auch, ob die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zu wenig Geld und zu wenig Personal "war bisher das größte Problem", frühere Reformvorhaben - die inhaltlich schon fixiert waren - seien an mangelnder Finanzierung gescheitert, erinnerte Matejka.