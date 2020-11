Maßnahmenvollzug auch ohne "Gefährder" am Limit

Terror-"Gefährder" sollen künftig im Maßnahmenvollzug untergebracht werden. Woher die Kapazitäten für terroristische "Gefährder" kommen sollen, ist aber noch unklar.

Die Regierung will potenziell terroristische Rückfallstäter in Zukunft im Maßnahmenvollzug unterbringen. Sie sollen wie geistig abnorme, gefährliche Straftäter zeitlich unbegrenzt angehalten werden können. Wie das funktionieren soll, ist unklar. Immer wieder wurde der Maßnahmenvollzug aufgrund seiner starken Auslastung als tickende Zeitbombe bezeichnet. Zu wenig Plätze, zu wenig Personal, zu wenig Therapiemöglichkeiten lassen die Verweildauer zudem in die Höhe schnellen.

Lebenslänglich: Entlassung nach 15 Jahren möglich

"Die Unterbringung in einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter soll die Untergebrachten davon abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen, und ihnen zu einer rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung verhelfen", heißt es im Paragraf 171 Strafvollzugsgesetz zum Zweck einer Einweisung. Auch bei Tätern, die sich lebenslang in Verbindung mit Paragraf 21 Absatz 2 StGB im Maßnahmenvollzug befinden - dazu zählen etwa der im Inzest-Fall von Amstetten verurteilte Josef F. oder der Wiener Studentinnenmörder Philipp K. - ist diese Regelung von Bedeutung. Lebenslange können nach Verbüßung von 15 Jahren nämlich an sich ihre bedingte Entlassung beantragen.

Maßnahmenvollzug auf unbestimmte Zeit möglich

Justizanstalt Asten soll ausgebaut werden

Für die Unterbringung stehen Sonderanstalten wie etwa die Justizanstalt Asten in Oberösterreich oder Göllersdorf in Niederösterreich zur Verfügung. Erst heuer kündigte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) an, dass die Justizanstalt Asten ausgebaut wird. In den folgenden zwei Jahren sollen hundert Haftplätze mehr geschaffen werden. In anderen Justizanstalten gibt es speziell eingerichtete Abteilungen für die Unterbringung von zurechnungsfähigen geistig abnormen Rechtsbrechern wie etwa in Stein, Garsten und Graz-Karlau. In der Justizanstalt Sonnberg werden etwa gefährliche Rückfallstäter betreut.