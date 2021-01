Der Österreichische Integrationsfonds präsentierte heute Maßnahmen gegen Antisemitismus unter Zuwanderern in Österreich. Es gibt auch Broschüren und Seminare zum Thema.

Gemeinsam mit der Bundesregierung und der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) setzt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) Maßnahmen gegen Antisemitismus unter Zuwanderern in Österreich. Für Multiplikatoren im Integrationsbereich wie Trainer in der Erwachsenenbildung, Lehrer oder Personen in Sozialberufen oder Verwaltung wurden eigene Seminare sowie eine Broschüre erarbeitet. Ziel ist es, Zuwanderer zu informieren, zu sensibilisieren und Handlungsoptionen aufzuzeigen.