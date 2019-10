Massiver Widerstand gegen in NÖ geplante Abfallbehandlungsanlage

Im Raum Wiener Neustadt hat sich in den vergangenen Tagen intensiver Widerstand gegen eine in Theresienfeld geplante Abfallbehandlungsanlage formiert.

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) kündigte am Donnerstagabend in einer schriftlichen Stellungnahme an, dass das Land Niederösterreich das Projekt einem UVP-Feststellungsverfahren unterziehen wird.

UVP-Feststellungsverfahren für Abfallbehandlungsanlage in NÖ

Neue Anlage soll 500.000 Tonnen Abfall zwischenlagern

Die Aufregung in der Bevölkerung gipfelte am Mittwoch in einer Protestkundgebung, an der auch Reinhard Hundsmüller, Klubobmann der SPÖ Niederösterreich, teilnahm. Er forderte am Donnerstag in einer Aussendung ein "unvermeidliches UVP-Verfahren" für den Fall, dass "das Land NÖ nicht schon vorher einschreiten und den Plänen eine Absage erteilen" würde. Niederösterreichs Grüne bezeichneten die geplante Anlage als "Schildbürgerstreich des Monats". Landessprecherin Helga Krismer forderte per Aussendung "von der Behörde eine Prüfung auf Herz und Nieren, denn dieser Standort bedroht die Umwelt und Lebensqualität der Menschen in Theresienfeld".