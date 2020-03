Massiv Flüge bei AUA und Laudamotion gestrichen

Bei der AUA und bei Laudamotion werden weiterhin Flüge gestrichen. Die AUA reduziert ihre Flüge um bis zu 50 Prozent, Laudamotion um rund 30 Prozent.

Die beiden größten Airlines am Flughafen Wien, Austrian Airlines und Laudamotion, streichen ihre Flugpläne nochmals drastisch zusammen. Die Lufthansa-Tochter AUA teilte mit, im März und April bis zu 50 Prozent der Flüge nicht durchzuführen. Die Ryanair-Tochter Laudamotion gab bekannt, im April das Flugprogramm um 30 Prozent zu reduzieren. Die Airlinebranche trifft der Nachfrageeinbruch infolge des Coronavirus.

Weitere Anpassungen müssen vorgenommen werden

Aufgrund der Epidemie hat die AUA bereits vergangene Woche ein Fünftel aller Flüge im März aus dem Europanetz gestrichen. Auch Kurzarbeit für alle 7.000 Mitarbeiter wurde beantragt. "Da die Lage angespannt bleibt und weiterhin starke Buchungsrückgänge zu verzeichnen sind, wird Austrian Airlines weitere Anpassungen am Flugplan vornehmen", hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.