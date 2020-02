Masseur stahl Lotto-Schein eines Kunden in Wien: Prozess

Anfang 2019 gewann ein Wiener Pensionist über 280.000 Euro im Lotto. Ein Masseur, der den Pensionisten und dessen Ehefrau seit Jahren bei Hausbesuchen behandelte, fand den Schein, steckte ihn ein und wollte sich das Geld unter den Nagel reißen.

Am Mittwoch wurde er dafür am Landesgericht verurteilt.

Masseur nahm Lotto-Schein an sich

Wie der Masseur in den Besitz des Spielscheins gelangt war, ließ sich in der Verhandlung nicht mit Sicherheit klären. Die Anklage ging davon aus, dass er die Brieftasche seines Kunden mitgehen hatte lassen, in der sich der Spielschein befand. Der 48-Jährige behauptete allerdings, er habe den Lotto-Schein vor dem Haus des Pensionisten gefunden. Darauf angesprochen, meinte der Pensionist, er könne nicht ausschließen, dass ihm die Brieftasche tatsächlich vor der Haustür aus der Jackentasche gefallen war.