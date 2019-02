Massenmails an Peter Hacker: Stadt Wien geht gegen Blümel-Website vor

Die Magistratsdirektion hat die Betreiber der Domain www.gernot-bluemel.at angezeigt. Hintergrund ist eine Online-Petition, die man auf der Website des Kanzleramtsministers und ÖVP-Wien-Chefs ausfüllen und versenden kann.

Die Anzeige ist laut einem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Online-Bericht des “Standard” beim Fernmeldebüro für Wien, Niederösterreich und das Burgenland eingelangt. Hintergrund ist ein Petitionsbrief, der kurz zusammengefasst die Umsetzung der Bundespläne für die Mindestsicherung auch in der Hauptstadt fordert. Dieser kann auf Blümels Homepage ausgefüllt werden und wird dann von der Domain direkt an die Rathaus-Mailadresse von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zugestellt. Allein zwischen 24. Jänner und 5. Februar seien 1.463 Mails gleichen Inhalts im Postfach des Ressortchefs gelandet, hieß es bei der Magistratsdirektion auf APA-Anfrage.