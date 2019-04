Masernfall legt Busverkehr in Klagenfurt komplett lahm

Da ein Busfahrer in Klagenfurt an Masern erkrankt ist, vor dem Ausbruch der Krankheit aber noch im Dienst war, könnte er nun Kollegen und Fahrgäste angesteckt haben. Der Busverkehr im Stadtgebiet wurde komplett eingestellt.

Die Masern haben am Mittwoch den öffentlichen Verkehr in Klagenfurt lahmgelegt. Das Magistrat verfügte angesichts eines erkrankten Busfahrers und eines weiteren Verdachtsfalls in der Belegschaft den Stopp für alle Stadtwerke-Busse.

Bis 3. April hat es in Österreich heuer bereits 60 Masern-Fälle gegeben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 waren es österreichweit insgesamt 77 Masern-Fallmeldungen gewesen, geht aus Daten der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Im Vorjahr waren alle Bundesländer betroffen, zwölf Prozent der Fälle standen in Verbindung mit Gesundheitspersonal.

Bis zum vergangenen Mittwoch gab es heuer die meisten Erkrankungen mit 36 in der Steiermark. 15 Fälle waren es in Salzburg, vier in Tirol, zwei in Wien. Vorarlberg, Oberösterreich und Niederösterreich registrierten bis 3. April jeweils eine Erkrankung.