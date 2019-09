Martina Mueller-Callisti sorgt für Standing Ovations bei der Vienna Fashion Week

Am Mittwoch sorgte die neue Callisti-Kollektion "Controversial Issue" von Martina Mueller-Callisti für Standing Ovations bei der Vienna Fashion Week im Museumsquartier.

„Exzentrik bedeutet für mich Freiheit“, so Martina Mueller-Callisti , „die Freiheit, avangardistisch angehauchte Looks zu designen, die echte Eyecatcher sind. Wir hatten gestern Abend eine großartige Show, ich möchte mich gerne bei allen, die mich unterstützt haben, herzlich bedanken.“

Spannende Raffungen und raffinierte Faltenlegungen

Wallende und Metallische Stoffe in dieser Saison

„Diese Saison haben mich wallende und metallische Stoffe in den Bann gezogen“, so die Designerin, „es gibt viel Gezogenes, Geschnürtes und Zusammengebundenes sowie Latz-Elemente um die Stoffe zu bändigen und Kontraste zu bilden. Und natürlich gepaart mit spannenden Accessoires wie Taschen-Gürteln und Bottlebags“.

CALLISTI wurde 2007 in Wien gegründet

Das Modelabel CALLISTI wurde 2007 von Martina Mueller-Callisti in Wien gegründet und steht für zeitlose, extravagante Mode die urbanen Avantgarde Chic mit glamouröser Couture verbindet. Gedeckte Farben, edle Stoffe, figurnahe Schnitte und Leder-Elemente sind absolute Statements von CALLISTI.

Der Name des Labels CALLISTI spricht für sich: inspiriert vom altgriechischen (καλλίστῃ) kallistē, zu deutsch „für die Schönste”, der Aufschrift auf dem Apfel, den Paris in der Sage in seinem Urteil der Göttin Aphrodite zudachte.