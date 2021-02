Martina Kurz bestätigt "Verwechslung"

In der Debatte um eine etwaige Namensverwechslung rund um die Ermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Donnerstag die frühere Novomatic-Aufsichtsrätin Martina Kurz zu Wort gemeldet.

Ermittlungen wegen Treffen von Graf mit Kurz

Am Donnerstag wandte sich nun abermals Grafs Rechtsanwalt Christopher Schrank in einer Presseaussendung an die Öffentlichkeit, um noch einmal zu betonen, dass es sich "bei dem in der Durchsuchungsanordnung der WKStA angesprochenen Termin mit dem Betreff 'Kurz' um eine Besprechung zwischen meinem Mandanten und der damaligen Aufsichtsrätin Mag. Martina Kurz gehandelt hat". Martina Kurz habe dies auch in einer eidesstattlichen Erklärung festgehalten: "Ich war im Juli 2017 Mitglied des Aufsichtsrates der NOVOMATIC AG und hatte am 25.07.2017 um 13:00 Uhr einen persönlichen Termin mit Prof. Johann Graf. Es ist mir ein Anliegen, mit dieser Klarstellung die in den letzten Tagen öffentlich kommunizierte Verwechslung aufzuklären", hieß es in der Aussendung.