Martha Bißmann stellt sich hinter Greta Thunberg

Die ehemalige Umwelt - und Klimasprecherin der Liste Pilz (mittlerweile Liste Jetzt) zeigt sich solidarisch mit der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Mit den Freitagsprotesten wolle sie sich ein offenes Ohr der Politik verschaffen.

Laut Bißmann fordern die Schüler vor allem vehement, dass ihnen die Politik zuhört. Sei besuche seit Wochen Schülerproteste in ganz Österreich und ist in ständigem Dialog mit der Bewegung. Greta Thunberg sei laut Bißmann eine bewundernswerte, intelligente junge Frau mit einer großartigen Vision. “Ich würde sie wirklich sehr gerne kennenlernen”, meinte Bißmann in einer Aussendung am Montag.