"Marsch für die Familie" als Gegenveranstaltung zur Wiener Regenbogenparade

Parallel zur Regenbogenparade fand in Wien auch der "Marsch für die Familie" statt. Bei den Teilnehmern der Demonstration, zu der die "Plattform Familie" aufgerufen hatte, handelte es sich tendenziell um Strenggläubige.

Fast schon traditionell findet am Tag der Regenbogenparade auch der "Marsch für die Familie" in Wien statt. Während es bei der Parade um die Gleichberechtigung der homo-, bi-, trans- und intersexuellen Personen ging, wurde beim Familien-Marsch am Samstag u.a. das traditionelle Bild von Ehe nur zwischen Mann und Frau hochgehalten. Laut Polizei nahmen rund 200 Personen teil.