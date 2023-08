Marktamt: Weniger Preisübertretungen bei Wiener Taxlern

Das Marktamt hat die Preisgestaltung von Wiener Taxiunternehmen erneut genauer geprüft. Dabei wurden deutlich weniger Übertretungen als im vergangenen Jahr festgestellt.

Wiener Taxler: Weniger Preisübertretungen festgestellt

Im Vorjahr seien bei jeder fünften Taxikontrolle gravierende Mängel festgestellt worden. "Der Taxi-Tarif ist in Wien ganz genau geregelt und muss natürlich auch von allen Taxiunternehmen, egal ob sie früher Mietwagengewerbe waren oder nicht, eingehalten werden", so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil am Donnerstag laut einer Aussendung. Der Taxitarif folgt entweder der Taxameterangabe oder einer Berechnung aus Zeit und Länge der Fahrt nach einem fixen Schlüssel, wobei diese Berechnung des Preisbands per Routenplaner des Umweltministeriums erfolgen muss.