Marko Arnautovic nicht im ÖFB-Teamkader dabei

Marko Arnautovic scheint nicht im ÖFB-Teamkader dabei zu sein. Auch Konrad Konrad Laimer, Stefan Posch und Marco Friedl sind nicht dabei.

Marko Arnautovic scheint nicht im 29-Mann-Kader für die November-Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft auf. Der Wiener, der am kommenden Mittwoch noch mit seinem Club Shanghai SIPG in der chinesischen Liga im Einsatz ist, wurde am Freitag von ÖFB-Teamchef Franco Foda nur auf die Abrufliste gesetzt.