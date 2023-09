Marius Hladik ist neuer Bundesschulsprecher

Am Sonntag wurde der 18-jährige Schwechater Marius Hladik zum Bundesschulsprecher für das Schuljahr 2023/24 gewählt.

In der Bundesschülervertretung erhielt er 20 von 23 Stimmen, hieß es auf APA-Anfrage. Hladik besucht die Maturaklasse an der HTL Rennweg in Wien und stammt wie seine 18 direkten Vorgänger aus der ÖVP-nahen Schülerunion. Im Juni war er zum Wiener Landesschulsprecher für den BMHS-Bereich gewählt worden.