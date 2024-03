Marillenblüte 2024 in der Wachau: Vollblüte rückt näher

Die Wachau wird dank zehntausenden Marillenbäumen demnächst wieder zu einem Blütenmeer. Die ersten Knospen sind schon geöffnet, der Start der Vollblüte wird für Ende der Woche erwartet, so die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH auf ihrer Homepage.

Das Naturschauspiel ist Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet und lockt zahlreiche Besucher an. An den kommenden zwei Wochenenden können mehrere Buslinien in der Wachau kostenfrei genutzt werden.