Marillenblüte in der Wachau: Ausflügler verstopfen die Straßen

Die Wachauer Marillenblüte zieht Jahr für Jahr immer mehr Naturfreunde an. Am letzten sonnigen Wochenende waren sogar so viele unterwegs, dass die Zufahrtsstraßen an ihre Grenzen stießen.

In Krems ist die Marillenblüte bereits seit einigen Tagen in vollem Gange, im Westen der Wachau zeigten sich die Marillenbäume am Wochenende in voller Pracht. Tausende Touristen nutzten daher die Gelegenheit und das schöne Wetter, um das Naturschauspiel zu erleben. Mancherorts kam es dabei zu einem regelrechten Ansturm auf den Zufahrsstraßen.