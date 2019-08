Mariazellerbahn in NÖ entgleist: Prozess wird fortgeführt

Nachdem der Prozess im März zur Einholung eines weiteren Gutachtens vertagt wurde, muss sich der Lokführer am Mittwoch erneut vor Gericht verantworten.

Am Landesgericht St. Pölten wird am Mittwochnachmittag nach einem Unfall auf der Mariazellerbahn mit mehr als 30 Verletzten der Prozess gegen den Triebwagenführer fortgesetzt. Dem 26-Jährigen werden laut Anklage grob fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen, ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.

Am ersten Prozesstag am 20. März hatte sich der Angeklagte nicht schuldig bekannt. Die Verhandlung wurde zur Einholung eines weiteren Gutachtens vertagt. Die angeforderte internistische Expertise soll klären, ob der 26-Jährige - wie von ihm behauptet - vor dem Unfall eine Synkope, also eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit, erlitten haben könnte.