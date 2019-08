Maria Enzersdorf: Keller stand unter Wasser

Aufgrund eines Wassergebrechens in einem Mehrparteienwohnhaus in der Franz Josef-Straße in Maria Enzersdorf stand ein Keller unter Wasser. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Am 13. August 2019 alarmierte die Bezirksalarmzentrale Mödling um 17:44 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf zu Auspumparbeiten. Das Hilfeleistungsfahrzeug und das Löschfahrzeug rückten nach kurzer Zeit zur Einsatzstelle aus.

©FF Wiener Neusstadt