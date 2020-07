Maria Enzersdorf: Feuerwehr rettet Kater aus gekipptem Fenster

Tierrettungs-Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf: Ein Kater war am Montag in einem gekippten Fenster eingeklemmt worden und konnte ohne professionelle Hilfe nicht befreit werden.

Der 13. Juli entpuppte sich für Kater "Ruffy" wahrlich als ein Unglückstag, als er mit der Körpermitte in einem gekippten Fenster stecken blieb. Da die Besitzerin ihn nicht selbstständig befreien konnte, wählte sie umgehend den Feuerwehrnotruf um ihrem Vierbeiner rasche Hilfe zu verschaffen.

Feuerwehr-Einsatz zur Rettung von Kater Ruffy

Innerhalb kürzester Zeit konnten drei Fahrzeuge zu dem Stelzenhaus in der Ottensteinstraße ausrücken. Glücklicherweise lag das Fenster, in dem sich Ruffy eingeklemmt hatte direkt am Balkon, sodass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf von beiden Seiten arbeiten konnten.