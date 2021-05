Maria Enzersdorf: Auto überschlug sich

Am Samstag kam es in Maria Enzersdorf zu einem Autounfall, bei dem sich ein Wagen überschlug und am Dach liegen blieb.

Beim Hinauffahren der Johannesstraße in Maria Enzersdorf kam ein Lenker von der Fahrbahn ab, prallte dabei an einen Begrenzungsstein und überschlug sich, bis der PKW schlussendlich abseits der Straße seitlich zum Liegen kam. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf zur Fahrzeugbergung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort, welcher den Lenker bereits versorgte.

Grenzstein auf Straße geschleudert

Durch den Aufprall wurde der Begrenzungsstein auf die Straße geschleudert, mithilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeuges wurde dieser wieder in die Wiese gehoben. Als nächstes wurde das Unfallfahrzeug wieder auf alle vier Reifen gestellt. Mithilfe des Abschleppgalgens des Rüstfahrzeuges konnte der PKW zu einem nahegelegenen Parkplatz verbracht werden. Nach der Reinigung der Verkehrsfläche rückten die 21 Mitglieder wieder in das Feuerwehrhaus ein.