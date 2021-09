Marchfeld Schnellstraße (S8) erhält keine Genehmigung

Wegen "mangelhaften Behördenverfahrens" hat das Bundesverwaltungsgericht der Marchfeld Schnellstraße die Genehmigung entzogen. Das Ministerium muss eine Alternativenprüfung nachholen.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat entschieden, dass es keine Genehmigung für die Marchfeld Schnellstraße (S8) gibt. Das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde "aufgrund von Mängeln im Behördenverfahren und der Missachtung naturschutz- und artenschutzgesetzlicher Bestimmungen" an das Umwelt- und Verkehrsministerium zurückverwiesen, teilte das BVwG anlässlich der am Freitag veröffentlichten Entscheidung in einer Aussendung mit.