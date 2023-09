Mantl neuer Pressesprecher des Außenministeriums

Mit Clemens Mantl bekommt das Außenministerium einen neuen Pressesprecher.

Der Jurist Clemens Mantl folgt in dieser Funktion Gabriele Juen nach, die neue österreichische Botschafterin in Ankara wird, wie das Außenministerium am Sonntag in einer Aussendung mitteilte. Mantl übernimmt mit Montag auch die Leitung der Abteilung "Presse und Information". Zuletzt leitete er vier Jahre lang Österreichs Generalkonsulat in Mailand.

Zuvor war Mantl Leiter des Office of Science and Technology Austria (OSTA) in Washington, D.C., sowie stellvertretender Leiter der österreichischen Botschaften in Kairo und Prag. Er bringe als ehemaliger stellvertretender Sprecher des Außenministeriums auch langjährige Erfahrung in der Kommunikations- und Medienarbeit des Ministeriums ein, so das Außenamt.