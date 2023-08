Manner: Rechtsmittel gegen FMA-Bescheid eingelegt

Der Süßwarenhersteller Manner geht gegen einen FMA-Bescheid zu fehlerhafter Rechnungslegung vor. Der Konzern soll Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nicht nachgekommen sein.

Man werde Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erheben, teilte der Süßwarenhersteller Manner am Donnerstag in einer Aussendung mit.