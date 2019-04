Manner feiert 110 Jahre Victor Schmidt Mozartkugel

Eine der ältesten Mozartkugeln - die von Victor Schmidt - feiert heuer ihren 110 Geburtstag. Hersteller Manner feiert das mit einer Jubiläums-Bonbonniere.

110 Jahre Victor Schmidt Austria Mozartkugel

1858 meldete Victor Anton Schmidt in Wien das “Gewerbe der Schokoladefabrikation” an. Knapp 13 Jahre später trat der älteste Sohn in das Geschäft ein und der Firmenname wurde in Victor Schmidt & Sohn geändert.