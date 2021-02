Mann zückte bei Streit in Wien-Landstraße Messer

Die Polizei musste am Dienstag in Wien-Landstraße wegen eines Streits zwischen zwei Männern ausrücken. Ein 50-Jähriger soll dabei ein Messer gezückt haben.

Nachdem es am Dienstag in einer Sozialunterkunft in Wien-Landstraße zwischen zwei Männern zu einem heftigen Streit gekommen war, versuchte einer der beiden seinen Kontrahenten mit einem Messer zu verletzen. Der 50-jährige Österreicher soll dabei mehrmals versucht haben, sein Gegenüber in den Bauch zu stechen. Der 31-Jährige konnte den Stichen ausweichen und alarmierte die Polizei. Der 50-jährige Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen, das Messer wurde sichergestellt.