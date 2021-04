Mann zockte mit falschem Zeitungsinserat Schmuck ab

In bar, seriös, fair - so soll in Mann in der Zeitung potenzielle Opfer angelockt haben, die ihm ihre Schmuckstücke verkauften. Außer einer kleinen Anzahlung sahen die Opfer aber weder Geld noch ihr Gold wieder.

Der Mann soll seit zumindest Sommer 2019, zahlreiche schwere Betrüge in ganz Österreich begangen haben. Dabei inserierte er Tageszeitungen unter dem Titel "Hr. und Fr. Markus kaufen" Annoncen, in denen er angab, Interesse an allerlei alten und gebrauchten Gegenständen zu haben.

"Käufer" bot hohe Preise

Spätere Opfer gaben an, dass der Tatverdächtige sehr hohe Angebote für die gebrauchten Gegenstände machte. Bei persönlichen Treffen fragte er zudem nach Goldschmuck und dürfte für das Gold ein Viertel des Wertes angeboten haben. Die Opfer waren, offenbar durch das verlockende Angebot für die Gebrauchsgegenstände, auch mit dem Goldverkauf einverstanden.

Wer wurde Opfer dieses Mannes? ©LPD Wien

Das Gold nahm der Mann sofort mit und gab an, die restlichen Gegenstände am nächsten Tag abzuholen und zu bezahlen. Diese Abholungen und Geldübergaben fanden nicht statt.

Polizei sucht weitere Opfer

Das Landeskriminalamt Wien konnte den Tatverdächtigen im März 2021 festnehmen. Es wird aber vermutet, dass es noch wesentlich mehr Opfer geben dürfte, als bis dato bekannt sind. Bei den Festnahmen wurde eine Vielzahl an Schmuck sichergestellt, deren Herkunft ungeklärt ist. Laut Polizeisprecherin ist davon auszugehen, dass der Verdächtige gezielt ältere Opfer im Visier hatte, deren Vertrauen er zu seinen Gunsten zu gewinnen und auszunutzen wusste.

Personen, welche die in der Galerie abgebildeten Schmuckstücke wiedererkennen sowie weitere Geschädigte durch diese Betrugsmasche werden ersucht sich an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01 31 310 62510 bzw. 62512 zu wenden.