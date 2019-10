Mann wollte Supersportwagen bauen: Vier Jahre Haft für Betrügereien

In Wien wurde ein 37-Jähriger am Donnerstag wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein 37-jähriger Unternehmer, der vom Bau eines Supersportwagens träumte und bei der Finanzierung seines Projekts mehrere Investoren getäuscht haben soll, ist am Donnerstag nach mehreren Verhandlungsrunden am Wiener Landesgericht verurteilt worden. Der einschlägig vorbestrafte Mann fasste wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs eine vierjährige Freiheitsstrafe aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Für den Angeklagten hatte sich ein später Verteidigerwechsel bezahlt gemacht. Während er sich bisher "nicht schuldig" bekannt hatte, legte der nunmehr von Philipp Wolm vertretene Mann am Ende zum größten Teil der Anklage ein Geständnis ab. Das habe sich bei der Strafbemessung zu dessen Gunsten "spürbar in Jahren niedergeschlagen", betonte der Vorsitzende des Schöffensenats, Christian Noe, in der Urteilsbegründung.

37-Jähriger lockte Interessenten mit Täuschungen an

Dem 37-Jährigen wurde sein Wunsch zum Verhängnis, als Konstrukteur eines "Hypercar" in die Automobilgeschichte einzugehen. "1.325 PS treffen auf 1.300 kg Leergewicht und lassen den Traumwagen in nur 2,47 Sekunden von Null auf Hundert jagen", versprach er im Sommer 2018 in einer Presseaussendung. Zur Verwirklichung seines Vorhabens fehlte es aber hinten und vorn an Geld. Um die Finanzierung sicherzustellen, spielte der 37-Jährige Investoren prominente Kaufinteressenten für seinen Prototyp vor - etwa Fürst Albert von Monaco - und lockte diesen damit annähernd eine Million Euro heraus.