In Wien-Donaustadt wurden zwei Unfälle verursacht.

Mann wollte nach Unfällen in Wien davonfahren

Am Freitagmorgen hat ein alkoholisierter Pkw-Lenker in Wien-Donaustadt zwei Unfälle verursacht und sein Fahrzeug in Schlangenlinien gelenkt.

Als Polizisten den 63-Jährigen stoppen wollten, versuchte er noch davonzufahren, wurde aber schließlich gestoppt. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand, berichtete die Polizei am Samstag.

Beamte Freitagfrüh alarmiert

Zeugen alarmierten gegen 7.00 Uhr Beamte der Inspektion Langobardenstraßen - wegen der offensichtlich unsicheren Fahrweise des Mannes, der da bereits mehrere Verkehrszeichen umgefahren hatte. "Die Polizisten gaben Anhaltezeichen, die der Pkw-Lenker aber missachtete und weiterfuhr", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Erst aufgrund eines Rückstaus gelang es durch das Querstellen des Streifenwagens vor dem Pkw, die Anhaltung durchzuführen."

Alkomattest verweigert

Der 63-Jährige wies laut Polizei deutliche Merkmale einer Alkoholisierung auf. Er verweigerte jedoch den Alkomattest. Deshalb war er seinen Führerschein an Ort und Stelle los. Der Mann wird mehrfach angezeigt.