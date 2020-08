Mann wollte fünf Kilo Cannabis in Reisebus nach Wien schmuggeln

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 34-Jähriger in einem Reisebus aufgehalten. Er hatte fünf Kilo Cannabis dabei, diese wollte er nach Wien bringen.

Bei einer Kontrolle der Fremdenpolizei haben Beamte in der Nacht auf Mittwoch in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) in einem aus Italien kommenden Linienbus einen Koffer mit mehr als fünf Kilogramm Cannabiskraut entdeckt. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung bekannt gab, war das Suchtgift von einem 34 Jahre alten Mann aus Nigeria, der in Italien lebt, in den Bus gebracht worden.