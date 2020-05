Mann unmittelbar nach Haftentlassung festgenommen

Unmittelbar nach seiner bedingten Haftentlassung aus der Justizanstalt Asten ist am Montag ein 53-Jähriger Oberösterreicher festgenommen worden.

53-Jähriger machte keine Angaben zu Vorwürfen

Zur Last gelegt werden dem Oberösterreicher ein Einbruch in ein Cafe und in eine Firma in Kritzendorf in der Nacht auf den 9. Jänner. In dem Gastlokal wurden dabei DNA-Spuren gesichert, die mit jenen des mehrfach einschlägig vorbestraften Mannes übereinstimmten. Bereits am 20. August 2019 soll der Beschuldigte zudem eine Firma in Aistental heimgesucht haben.