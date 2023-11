Mann tot in Tiroler Wohnung aufgefunden: Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstagabend ist ein 36-jähriger Mann in einer Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden worden.

Der 36-jährige Mann, der am Dienstagabend in seiner Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden wurde, ist durch massive Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Gegenstand gegen den Halsbereich getötet worden. Das ergab eine Obduktion am Institut für gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck. Die Ermittlungen dauern weiter an, auch Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Der Täter war vorerst noch unbekannt.