Mann stirbt nach Herzinfarkt auf Flug Wien-Ankara

Ein türkischer Mann hat auf dem Flug PC 1676 von Wien-Schwechat nach Ankara der türkischen Airline Pegasus am Donnerstagabend einen Herzinfarkt erlitten. Die Maschine mit vielen Österreichern an Bord musste laut einem Bericht der Gratis-Zeitung "Heute" eine Sicherheitslandung in Bukarest einlegen. Der Mann soll trotz medizinischer Versorgung noch am dortigen Flughafen Otopeni verstorben sein.