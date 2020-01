Mann soll sich an neunjähriger Adoptivtochter in Wien vergangen haben

Ein Amerikaner musste sich am Dienstag wegen sexuellen Missbrauchs seiner Adoptivtochter am Wiener Straflandesgericht verantworten.

Das Paar lernte sich im Jahr 2004 kennen, als der Amerikaner der Frau einen Job in Ungarn verschaffte. Der gebürtige Russe, der es mit Immobiliengeschäften zu stattlichem Reichtum schaffte, stellte die Frau in seinem in den USA und Europa weitverzweigten Unternehmen an. Eine Wohnung in New York, ein Haus in Miami und europäische Immobilien im Wert von insgesamt 15 Millionen Dollar (an die 13,5 Millionen Euro) sollen laut Angaben des Angeklagten in seinem Besitz sein.