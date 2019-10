Mann soll 82-jährige Mutter getötet haben: Mordprozess in Wien

Bereits 2011 starb eine 82-Jährige, nachdem sie von ihrem Sohn schwer misshandelt worden sein soll. Der Mann muss sich heute wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Weil er im Jänner 2011 im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung seine Mutter derart malträtiert haben soll, dass diese ihren Verletzungen erlag, muss sich ein gebürtiger Pole am Dienstag wegen Mordes am Landesgericht verantworten.

Der Mann lebt seit 2005 in der Bundeshauptstadt, daher wird in Wien verhandelt. Die Tat hatte sich im Haus der 82-Jährigen in einem Ort unweit von Krakau abgespielt.