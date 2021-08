Mann soll 17-Jährige zur Prostitution gezwungen haben: Prozess in Wien

Ein 33-Jähriger soll eine damals 17-Jährige zur Prostitution gezwungen haben. Er soll die junge Norwegerin nach Österreich gelockt und dann ihre Situation ausgenutzt haben. Am heutigen Mittwoch hat der Prozess in Wien gestartet.

Weil er einer jungen Norwegerin die große Liebe vorgemacht, sie aus dem Norden nach Österreich gelockt und sie dann zur Prostitution gezwungen haben soll, hat sich ein 33-jähriger Mann am Mittwoch vor einem Wiener Schöffensenat verantworten müssen. Der gebürtige Deutsche stellte in Abrede, dem Mädchen auch nur ein Haar gekrümmt zu haben. Als sie ihn aus für ihn unerfindlichen Gründen verlassen habe, "war das eine Katastrophe für mich". Der Prozess wurde auf September vertagt.

17-jährige Norwegerin verliebte sich in wesentlich älteren Mann

Der 16-fach Vorbestrafte hatte die Norwegerin 2016 über ein Online-Computerspiel kennengelernt. Schließlich reiste er zu ihr nach Stavanger, die damals 17-Jährige verliebte sich in den wesentlich älteren, nicht unattraktiven Mann. Er dagegen beschrieb sie vor Gericht folgendermaßen: "Sie war jung, unsicher, hatte viele Probleme." Dass sie sich in einer psychiatrischen Klinik befand, als er virtuell mit ihr ins Reden kam, sei ihm bewusst gewesen. Sie habe sich ihm angeschlossen, "weil sie von zu Hause weg wollte. Sie war unglücklich."

Angeklagter soll instabile Persönlichkeit ausgenutzt haben

Laut Staatsanwaltschaft nützte der Angeklagte die instabile Persönlichkeit der Jugendlichen und das emotionale Abhängigkeitsverhältnis, in das sie sich manövriert hatte, aus und bewog sie dazu, ihn nach Österreich zu begleiten. Alsbald ging es weiter nach Kroatien, wo sich das Paar in Airbnb-Wohnungen einmietete. "Sie musste für ihn anschaffen gehen", sagte die Staatsanwältin. Er habe für die Jugendliche über Dating-Plattformen 30 bis 60 Sex-Treffen in Hotels, Autos und in Wohnungen der Freier arrangiert und die Einkünfte an sich genommen: "Dem Mädchen blieb nichts." Wenn sie sich widersetzte, habe er sie mit Schlägen gefügig gemacht oder ihr den Tod angedroht. Erst im November 2018 sei ihr die Flucht gelungen, ihre Mutter habe sie aus Slowenien abgeholt und zurück nach Norwegen gebracht.