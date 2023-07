Mann raubte Luxus-Uhr auf Wiener Kärntner Straße: Polizei bittet um Hinweise

Der auf den Bildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, am 03.07.2023 um 15:50 Uhr eine Luxus-Uhr auf der Wiener Kärntner Straße geraubt zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie bereits am 04.07.2023 berichtet soll der unbekannte Mann dem Opfer auf der Wiener Kärntner Straße die Armbanduhr von hinten kommend vom Handgelenk heruntergerissen haben.

Wiener Kärntner Straße: Mann raubte Luxus Uhr und flüchtete

Ermittlungen haben ergeben, dass der Tatverdächtige seine Fluchtroute von der Kärntner Straße in den Kärntner Durchgang, weiter in die Seilergasse, über die Göttweihergasse hinein zur Spiegelgasse gewählt haben soll. Folglich weiter in Richtung des Lobkowitzplatzes, von dort weiter über die Augustinerstraße Richtung Josefsplatz.