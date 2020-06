Mann ohne Führerschein, zu schnell und mit Waffen in Wien unterwegs

Am Donnerstag war ein 25-Jähriger viel zu schnell in Wien-Ottakring unterwegs. Nach einer Fahrerflucht konnte er schließlich in Wien-Penzing angehalten werden. Er besaß keinen gültigen Führerschein und hatte trotz Verbot Waffen dabei.

Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger in Wien-Ottakring mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Koppstraße stadtauswärts. Eine Polizeistreife forderte den Mann mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten auf. Er setzte die Fahrt jedoch fort. Durch sein gefährliches Fahrverhalten wurden auch andere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet.

Mann hatte Elektroschocker und Schreckschusspistole dabei

In Wien-Penzing musst der Mann schließlich verkehrsbedingt anhalten. Die Polizei stellte fest, dass der 25-Jährige gar keinen gültigen Führerschein besitzt. Außerdem hatte der 25-Jährige trotz eines aufrechten Waffenverbots einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und eine Schreckschusspistole dabei. Beides wurde sichergestellt. Eine amtsärztliche Untersuchung wegen des Verdachts der Suchtmittelbeeinträchtigung verweigerte der Mann, er wurde mehrfach angezeigt.